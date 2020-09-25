Aydın BŞB'nin filede rakibi Beylikdüzü

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak hafta içinde deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi, galibiyeti bulunmayan 15'inci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2020-09-25 10:46:43



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