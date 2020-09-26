Yeni yapılan parklar Kuşadası’na soluk aldırıyor

“Daha yeşil bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi’ne iki yeni park alanı kazandırmak için kolları sıvadı. Bir parkı bütünüyle yenileyecek olan ekipler yeni bir parkın ise yapımına başladı.

Kuşadası’na modern görünümleri ve özgün peyzaj tasarımları ile dikkat çeken yeni park alanları kazandırmak ve mevcut parkları yenilemek için son bir buçuk yıldır aralıksız çalışan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yeni bir parkın yapımına başladı. Körfez ve Serhat siteleri arasında yer alan 1485 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta çocuk oyun grubu, spor aletleri, oturma alanları yer alacak. Şu anda istinat duvarı örülmekte olan parkın peyzaj tasarımı da Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak. Park en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sürdürdüğü yeni park yapımı çalışmasının yanı sıra yine aynı mahallede yer alan Kasım Yaman Caddesi üzerindeki parkta ise yenileme çalışmasına başladı. Yenileme çalışmaları 2723 metrekarelik alanda uygulanan dolgu işlemi ile sürüyor. Çalışmalar kapsamında parka istinat duvarları ve seyirci tribünü yapılacak. Parkta ayrıca tenis kortu, 3 potalı basketbol sahası, spor aletleri ve oturma grupları yer alacak. Park peyzaj çalışmasının tamamlanmasının ardından kullanıma açılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son iki ay içerisinde açılışı yapılan Muzaffer İzgü Parkı ve Kahramanlar Parkı’nın ardından vakit kaybetmeksizin yeni bir parkın yapımına daha başladıklarını belirterek şöyle dedi: “Parklar, kentleşme ile birlikte doğadan ve yeşil alanlardan kopan çağımız insanlarının nefes almalarını, doğayla bütünleşmelerini ve stresten uzaklaşmalarını sağlayan en önemli yaşam alanlarıdır. Parkların ve yeşil alanların önemi pandemi döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Çocukların ve ailelerinin sosyalleşmeleri için büyük önem taşıyan parklar, kentlerle ilgili olarak önemli ipuçları da veren alanların başında gelmektedir. Parklar bir anlamda kentlerin aynalarıdır. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman bu düşünce ile hareket ediyor ve kentimize modern, özgün ve estetik park alanları kazandırmak için projelendirme, yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımı ve yenilenmesi devam etmekte olan iki parkımızı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız.”

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