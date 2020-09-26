Kuşadası’ndaki okullarda dezenfeksiyon işlemi sürüyor

Kuşadası Belediyesi, yüz yüze eğitim dönemiyle birlikte ilçe genelindeki anaokulu ve ilkokullarda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemine devam ediyor. Çalışma sayesinde okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders yapması için sağlıklı hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri (TİM), 21 Eylül’de ders başı yapan okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencileri için ilçe genelinde 23 okulda başlattığı koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemini sürdürüyor. 150 kişiden oluşan TİM özel ekibi, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, sınıf, koridor ve tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor ve çalışma periyodik olarak yürütülüyor.

Kuşadası’nda eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders yapabilmeleri için gerekli bütün önlemleri aldıklarını ve uygulamaya koyduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz. Velilerimizin içi rahat olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.