Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Pınar Elma (xx), Rıza Yelpaze (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Janset Cemre (xxx), Pelin (xxx), Cansu (xxx), Hande (xxx), Eylül (xxx)
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Zekiye (xx), Ceren (xx), Dilara (xx), Gözde Nur (xx), Deniz (xx), Fatma (xx), Buse (xx), Açelya (x)
SETLER: 25-18, 25-13, 25-8
SÜRE: 66 dakika (24, 23, 19)MİSLİ.com Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-13 ve 25-8'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üçüncü galibiyetini alırken, konuk takım ise yine galibiyetle tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2020-09-26 16:31:10
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