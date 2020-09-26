Sultanlar Ligi 20202021 sezonu 5. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 30 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Athi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye, Buse, Deniz, Fatma, Gözde Nur, Dilara, Ceren, Açelya, Nazlı, Bade
Antrenör: Zekai Bayram
Setler: 2518, 2513, 258
Süre: 66 dakika (24, 23, 19)
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