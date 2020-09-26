Söke'de ziraat alanındaki yangın ormana sıçradı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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SÖKE(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Söke'nin kırsal Akçakoca Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında, bugün saat 15.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenler söndürme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 20 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke SÖKE (Aydın), (DHA)

2020-09-26 17:22:43



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