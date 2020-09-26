Söke Akçakoca’da orman yangını

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Söke’ye bağlı Akçakoca Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Akçakoca Mahallesi’ndeki atış poligonu yakınındaki zeytinlikte Saat: 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 5 helikopter, 20 arazöz 8 su tankeri ve 3 dozerin müdahale ettiği yangına müdahale için itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

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