Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın´ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 100 arazöz ve 500 işçi ile müdahale edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2020-09-27 08:11:17



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