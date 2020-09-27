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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)

DHA

Söke'de ziraat alanındaki yangın, ormana sıçradı (5)


15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın´ın Söke ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaşan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 15 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 100 arazöz ve 500 işçi ile müdahale edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2020-09-27 08:11:17

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