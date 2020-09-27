Aydın Valiliğinden önemli korona kararı Eksik veya yanlış bilgi verenlere ceza yazılacak

Aydın’da koronavirüs tedbirleri kapsamında temaslıların tespit edilmesi için eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren koronavirüs tanılı vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında temaslı olan vatandaşlar ile ilgili filyasyon çalışmaları devam ederken, Aydın İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından önemli bir karar daha alındı. Alınan karara göre koronavirüs tanısı ile hastaneye kaldırılan vatandaşların temaslı olduğu kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgi vermesi durumunda, bu kişilere cezai işlem uygulanacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara ve bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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