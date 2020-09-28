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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Nesil Finansal Kaynak Projesi tanıtıldı

İHA

Yeni Nesil Finansal Kaynak Projesi tanıtıldı

Nazilli Belediyesi Meclis Üyeleri'ne, Dr. Berna Doğaner’in sunumuyla ‘Yeni Nesil Finansman Kaynağı’ konulu proje anlatıldı.
Belediye Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Vekili Soner Yelkovan ile Adnan Dönmez, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Doç. Dr. Ali Petek katıldı.
Sunum öncesi yaptığı konuşmada Nazilli Belediyesi’nin borç yükünü hafifletmek için alternatif yöntemlere başvurduklarını ve yeni nesil yönetişim anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Özcan, “Belediyemize gelen cezalar ve yapılamamış tespitler nedeniyle halen artan bir borç yükümüz var. Bunun çözülmesi mevcut yasa kapsamında da maalesef sıkıntılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yerel yönetimler yasasında ciddi değişiklikler yapılacağı bilgisi hepimizin kulağına gelmiştir. Biz göreve geldiğimizde belediyemizin borcu olarak açıkladığımız rakam 102 milyon liraydı. Daha sonrasında SGK’dan gelen 6 milyonluk bir ceza var. Bu rakam daha da yükselmekte. Yaklaşık bin kişi ile çalışıyoruz. Maaş yükümüz 3 milyon 800 lira. İller Bankası payımız mevcut borcumuzdan dolayı çoğu zaman çıplak maaşları ödemeye yetmiyor. Biz her ay deyim yerindeyse hep birlikte şapkadan tavşan değil fil çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Nazilli Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı hafifletmek için hazırlanan projenin büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Özcan, “Her şeye rağmen elinde imkanları olan bir belediyeyiz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma hazırladılar. Biz bu konuları meclis gündemine getirmeden önce meclisteki arkadaşlarımızın bilgisi olsun, paylaşalım istedik. Detayları ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim. İnşallah Nazilli’nin kalıplaşmış, çözülemez hale gelen sorunsal yapısını hep birlikte çözeceğimiz bir yapı oluşturmayı düşünüyoruz. Nazilli’nin önünü açacak bu projeyi sizler de desteklerseniz mutlu oluruz” dedi.
Proje detayları hakkında bilgi veren Dr. Berna Doğaner; “Nazilli İİBF ile birlikte başkanımızın ekibi birlikte çalışıyorlar. Yeni nesil finansman kaynağı olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı olur mu diye başkanımızla görüştük. Birkaç değerli varlığımızı bu gayrimenkul yatırım ortaklığının içine koyup halka arz etsek ve buradan toplanacak parayla da ‘Nazilli’ye değer katacak projeler yapsak nasıl olur’ fikriyle bir araya geldik. Bu fikir bizi çok heyecanlandırdı. Hukuki olarak altyapısını oluşturup bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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