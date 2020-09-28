Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde olduğu gibi Aydın’da da tüm hızıyla devam ederken, etkinlikler kapsamında Milli Park’ta bisiklet turu düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2330 Eylül 2020 Avrupa Spor Haftası nedeniyle etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kuşadası Milli Park’ta bisiklet turu düzenlendi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bisiklet turunun startını verdi. Bisiklet turuna Aydın'dan ve çevre ilçelerden birçok bisiklet grubu katıldı. Milli Park’ta yapılan bisiklet turunda sporcular 12 kilometre pedal çevirdi. “Harekete devam ediyoruz” sloganıyla sporun sağlıklı yaşamdaki önemine dikkat çekildi.

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