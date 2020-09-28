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Bozdoğan’daki cinsel istismar davasının sanığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İHA

Aydın'ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi. Köydeki bir tarlada 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Haziran ayının 2. haftasında tutuklanan 25 yaşındaki zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.

Bozdoğan’daki cinsel istismar davasının sanığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Aydın’ın Bozdoğan İlçesine bağlı Başalan Mahallesi’nde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili açılan davada ara karar verildi. Köydeki bir tarlada 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile Haziran ayının 2. haftasında tutuklanan 25 yaşındaki zanlı adli kontrol şartı ile salıverildi.
Edinilen bilgiye göre; 14 yaşındaki N.Ö.’nün ailesi kızlarının 24 yaşındaki K.D. tarafından Bozdoğan Başalan mahallesi yakınlarındaki bir tarlada cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli'de gözaltına alınan K. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 ay önce tutuklanan K.D., Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları reddetti. İfadeleri dinleyip dosyaları inceleyen mahkeme K.D.’nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.
Mağdurenin babası H.Ö., “Ekonomik durumum müsait olmadığı için avukat tutamadım. Avukatım olamadığı için de derdimizi anlatamadık. Zanlının Adli kontrol şartı ile salıverilmesi bizi üzdü” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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