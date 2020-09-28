Kuşadası 3 kıtadan 16 seramik sanatçısını ağırlıyor

Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ‘Uluslararası 7. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’ Kuşadası’nda başladı. 3 kıtadaki 4 farklı ülkeden 16 sanatçının katıldığı çalıştay, 4 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Ege bölgesinin turizm başkenti Kuşadası, kültür sanat alanında büyük ses getiren Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı’nın 7’ncisine ev sahipliği yapıyor. 3 kıtadaki 4 farklı ülkeden 16 seramik sanatçısının katıldığı organizasyona Kuşadası Old Town’da düzenlenen bir kokteylle start verildi. Küratörlüğünü Tüzüm Kızılcan’ın yaptığı çalıştayın açılışına katılımcı sanatçılarla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen katıldı. Çalıştayda oluşturulacak eserler 4 Ekim günü düzenlenecek bir etkinlikte sergilenecek.



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