Germencik’te Korona virüs denetimleri sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı denetimler sürüyor. Germencik ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 1 pazar yeri, 43 pazarcı esnafı, 91 vatandaş, 2 halı saha, 2 internet kafe, 1 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu olmak üzere toplamda 142 işletme ve umuma açık yer 3 ekipten oluşan 12 personel ile denetlendi. Denetlemeler kapsamında ilgililere gerekli uyarılarda bulunularak, uyarılara rağmen tedbirlere uymayan kişiler hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.