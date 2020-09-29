Aydın’da rüzgar kuvvetli esecek

Aydın’da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Aydın merkez ve doğu ilçelerinde (Köşk, Yenipazar, Çine, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak) güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (5070 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (7090 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.