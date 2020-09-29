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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “İki ülke tek milletiz”

İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “İki ülke tek milletiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığı açıklamada Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, “Biz iki ülke tek milletiz” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bir dizi temasta bulunmak üzere Aydın’a geldi. Aydın’da ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret eden Torun, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019’da gerçekleşen seçimlerden Aydın’da başarı ile çıktıklarını ifade ederek, “1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 2024 seçimlerine hazırlanmak için belediyelerimiz ile var gücümüzle çalışmaya başladık. Aydın halkına hizmet etmekten ve pandemi sürecinde Aydın halkının içerisinde bulunduğu sıkıntıları çözmek ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde ilçe belediyelerimiz ile beraber çalışmalar yaptık. Sadece hijyen ve sağlık değil sosyal yardıma muhtaç duruma düşen vatandaşlarımız için de belediyelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Çok başarılı bir yerel seçim geçirdik. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm parti yöneticilerimiz ve örgütümüz ile çalıştık. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyor, minnet duygularımı ifade ediyorum, kentimize hoş geldiniz” diye konuştu.

"Aydınlılar böyle bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar"
Aydın'ın kendileri için çok önemli bir mevzi olduğunu kaydeden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu güzel kenti başarı ile yöneten ve hizmetleri ile sadece Aydın'da değil tüm Türkiye'de ses getiren Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir olduktan sonra da tüm ili kucaklayarak hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan bütün vatandaşlarımızın hizmetinde oldu. Türkiye'de yapılmış bazı hizmetlerin ilkini de Aydın'ımızda gerçekleştirerek rol model oldu. İnanıyorum ki onların başarısı bize genel iktidarın da yolunu açacaktır. Pandemi sürecinde olağanüstü bir gayret içerisinde oldular. Her bir vatandaşımızın kapısını çalarak kapı kapı örgütümüz ile birlikte gezerek vatandaşlarımızın maske, dezenfektan ve diğer ihtiyaçlarını süratle karşıladılar ve halen daha çalışmalarını sürdürüyorlar. Aydın'ımızda rantı birilerine değil, halka sağladılar. Çalışmaları ile Aydın'ı bütün iller arasında ön sıraya çıkarttılar. Bütün Aydınlılara şunu söylemek isterim ki böyle başarılı belediye başkanları oldukları için çok şanslılar. Özlem hanımla biz de gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki hizmetleri de büyüyerek devam edecek" dedi.

"Özlem hanımın başarısı birilerini rahatsız ediyor"
“Aydın Büyükşehir Belediyemizin başarılı hizmetlerinin birilerini de rahatsız etmiş olacak ki hadlerini aşan kirli bir dil kullanmaya başladılar” diye konuşan Genel Başkan Yardımcısı Torun, “Ne yaparlarsa yapsınlar, gerçeğin üzerini örtemezler. O sözleri kullanan kişinin şahsiyeti, kimliği ve kullandığı ifade sorgulanır kendisi de mutlaka yargı önünde o hesabı verir. Milletimizin ve Aydın'ımızın nezdinde de o sözlerin cevabı zaten verildi. O sözleri buradan bir kez daha kınıyorum, inanıyorum ki Aydınlılar da kınamıştır" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile iki ülke, tek milletiz"
Ermenistan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıları da kınayan Torun, "Azerbaycan ile Türkiye, iki ülkeyiz ama tek milletiz. Azerbaycan'ın geçmişten doğan hakları var. Bununla ilgili bütün yol ve yöntemler, uluslararası ilişkiler denendi. Ama maalesef Ermenistan'ın sürekli bir tacizi söz konusu. Biz sonuna kadar Azerbaycan'ın, kardeşlerimizin yanındayız" diye konuşarak Azerbaycan’ın verdiği mücadelenin destekçisi olduklarını kaydetti.

Atabay’a sahip çıktı
Geçtiğimiz günlerde CHP’li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendiren Torun, “Deniz Atabay bir komplo ile karşı karşıya. Asla pabuç bırakmayız. Ne yaparlarsa yapsınlar Didim'i rantçılara teslim etmeyiz. Öyle sahte FETÖ taktikleri ile bizi yıldıramazlar. Çabaları beyhude ve başkanımız görevinin başında ve Didimlilere hizmet etmek için yoğun bir mücadele içerisinde" diye konuştu.

AK Parti'li Yavuz’u özür dilemeye davet etti
AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un partisinin İncirliova İlçe Kadın Kolları Kongresi’nde Özlem Çerçioğlu için sarf ettiği sözler hakkında basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, “Aydın halkı ve Türkiye cevabını verdi. Kadınların yaptığı bir ilçe kongresinde bu sözleri söylemesi daha büyük bir facia. Önce tüm kadınlardan ve sonra da tüm annelerden özür dilemesi gerek” diye konuşarak Yavuz’u özür dilemeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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