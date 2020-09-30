18 yıl önce işlenen cinayetin firari sanığı yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi olarak aranan O.Ö. (51), polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan O.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yıl önce ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde R. K.'nın öldürüldüğü olayın faili O.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari O.Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bulunduğu mahalle tespit edildi. Ekipler sabah saatlerinde, Aslanlı Mahallesi'nde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı evin bahçesinde yakalanan O.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-09-30 00:58:40
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