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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı 

DHA

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı 


Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Baysan (23) yönetimindeki 09 ZA 975 plakalı motosiklet Buharkent ilçesinden kırsal Ortakçı Mahallesi'ne seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Baysan ile arkasında bulunan Turgay Taş, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Baysan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Taş ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2020-09-30 06:40:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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