Nazilli Belediyespor'un gözü seri galibiyetlerde 

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ceyhanspor'u 6-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Hasan Şermet seri başlatacaklarını söyledi. Ceyhanspor galibiyetiyle moral bulduklarını anlatan Şermet, "Pazar günü Kahta 02 Spor deplasmanından da 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz zirve olacak. Bunun için çabalıyoruz. Adıyaman deplasmanından istediğimizi alacak güce sahibiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-30 11:14:10



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