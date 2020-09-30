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Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan çıkıyor Hollywood starlarını sporsuz zayıflatan ve tek uygulama ile incelten yöntem Türkiye’de

İHA

Hayatı zorlaştıran fazla kilolar artık sorun olmaktan çıkıyor Hollywood starlarını sporsuz zayıflatan ve tek uygulama ile incelten yöntem Türkiye’de

Son yıllarda insanların ortak sorunu haline gelen fazla kilolar artık gelişen teknoloji ve uzmanların uyguladığı sistemler sayesinde sorun olmaktan çıkıyor. Hollywood starlarını sporsuz zayıflatan yöntem olarak bilinen Tesla Slim yöntemi ile Türkiye’de de kilo sorunları çözüme kavuşmaya başladı. Zayıflama ve Kozmotoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı, güzel ve sağlıklı bir vücut yapısına kavuşmak isteyenler için bu sistem ile yüz güldüren sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği, yağ hücrelerini ve kas dokularını uyararak yağ yakımı ve kas artışı sağlayan Tesla Slim yöntemi ile ilgili bilgi veren Zayıflama ve Kozmotoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı, uygulanan bu yöntem ile kısa zamanda herkesin aynalara barışık hale geldiğini belirtti.
Bir çok kişi için egzersizin sıkıcı ve yorucu geldiği gibi zaman sıkıntısı nedeniyle de bir çok egzersiz programının yarım bırakıldığını kaydeden Zayıflama ve Kozmotoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı, “Egzersiz yapmanın sağlığımız için önemli ölçüde faydası olduğunu biliyoruz. Fit ve sıkı bir vücuda kavuşmak başta olmak üzere kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklardan korunmak için de egzersiz yapmamız gerekiyor. Çoğumuz için egzersiz hem sıkıcı hem de yorucu gelebiliyor. İşte bu yöntem ile fazla vakit harcamadan, en önemlisi sıkılmadan ve yorulmadan hedeflediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz” dedi.
“20 dakika yeterli oluyor”
Fazla vakit harcamadan Tesla Slim’e sadece 20 dakika ayırarak kişilerin hem sağlığı hem de fiziği için önemli bir adım attığını kaydeden Meltem Şarkışlalı “Hareket etmeden 20 dakikada 25.000 squat etkisi oluşturan bu sistem ile bölgesel incelme sağlanırken sarkma olan bölgelerinizde toparlanma da yaşanıyor” diyerek sistemin elektro manyetik dalgalar ile metabolizma hızlandırıp yağ hücrelerini ve kasları uyararak yağ yakımı, kas oluşumu ve sıkılaşma sağladığını kaydetti.
Başta İstanbul Ataşehir ve Şişle’deki şubelerinde olmak üzere Ege Bölgesi’nde de Tesla Slim uygulaması ile kilo sorunlarından kurtulup fit bir görünüme sahip olmak isteyenlere hizmet verdiklerini kaydeden Zayıflama ve Kozmotoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı, “20 dakikada kaslarda aktive ederek tempolu bir egzersiz yapar gibi hissetmenizi sağlıyor ve kaslarınızı geliştirirken yağlarınızdan da kurtulabiliyorsunuz. Tesla Slim; zayıflama, sıkılaşma, selülit, bölgesel incelme ve yer çekimi ile sarkan bölgelerde toparlama sağlamak için tercih sebebi. Tesla Slim sayesinde Göbek bölgesinden ve bacak bölgesinde incelmek, sıkı bir popo ve güçlü kollar elde etmek artık çok kolay” diyerek bu yöntem ile ilgili bilgi almak isteyenlere de ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

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