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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim'de vuruluyor

İHA

Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim'de vuruluyor

Kuşadası’nın en merkezi noktasında yer alan Tariş arazisinin kente kazandırılması için ilk kazma 1 Ekim’de vuruluyor. Tariş arazisi yer altı otoparkı, yeşil alanları, sosyal tesisleri ve meydan düzenlemesi ile Kuşadası’nın en önemli çekim merkezlerinin başında gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında 25 Milyon TL bedelle kamulaştırılan 10 dönümlük Tariş arazisi için düğmeye basıldı. Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan Tariş arazisini kente kazandırmak için ilk kazmanın 1 Ekim’de vurulacağı müjdesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Didim ziyareti sırasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tariş arazisi ile ilgili müjdeyi Başkan Ömer Günel’in vermesini istedi. Başkan Ömer Günel, Tariş arazisi üzerinde yaşama geçirilecek projenin Kuşadası’na büyük bir değer katacağını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

"Tariş arazisinin yüzde 80'i yeşil alan olacak"
Tariş arazisi projesi ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Ömer Günel, üzerinde tescilli binaların bulunduğu 10 dönümlük Tariş arazisinin Kuşadası’nın en değerli alanlarının başında geldiğini ifade etti. Arazinin satışa çıkarılması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldığını belirten Başkan Ömer Günel “Kamulaştırmanın ardından vatandaş odaklı katılımcı demokrasi anlayışının bir gereği olarak, alanla ilgili halk oylaması düzenlenmiştir. Halkoylamasında vatandaşlarımız bu arazinin yeşil alan, yeraltı otoparkı, meydan ve kültür merkezinin bulunduğu bir proje ile değerlendirmesini istemiştir. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kuşadalı hemşehrilerimizin talebi ve alanda yer alan tescilli binaların korunması esasını da gözeten bir proje oluşturulmuştur. Projede, yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı ve kültür merkezi, yer altında ise otopark yer almaktadır. Söz konusu yeşil alan arazinin yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin yaşama geçirilmesi için çalışmalar 1 Ekim tarihinde başlayacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından Kuşadası’nın önemli bir eksiği daha giderilecek ve kentimiz modern ve estetik bir çekim merkezine daha kavuşacaktır. Kentimize sunduğu katkı nedeniyle tüm Kuşadası halkı adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Tariş arazisi projesinin Kuşadamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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