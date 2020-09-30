Yatak odasındaki komidinde esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yatak odasındaki komidinin çekmecesinde kavanozlar içinde toplam 1 kilo 648 gram esrar ele geçirilirken, süpheli Y.S. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Y.S.'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Polis, 15 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin evine narkotik köpeklerinin de katılımıyla dün saat 23.30 sularında operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yatak odasındaki komidin çekmecesinde kavanozlara doldurulmuş toplam 1 kilo 648 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 25 mermi ele geçirildi. Y.S., gözaltına alındı. Y.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-09-30 16:46:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.