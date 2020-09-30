Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi (2)

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COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ulusal televizyon kanalında katıldığı programda, 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle Türkiye gündemine gelen Esra K.'ye, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yerleştirildiği sığınmaevinde Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-09-30 17:24:03



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