Başkan Günel’den uzaktan eğitime gören öğrencilere destek çağrısı Kuşadası Belediye öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlattı

Kuşadası Belediyesi ile Hüseyin Can Vakfı, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlattı. “Çocuklarımızın geleceği için sen de destek ol” sloganı ile başlatılan kampanya ile ilgili dayanışma çağrısında bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Tablet bağışı kampanyamıza katılarak evlatlarımızın eğitimine destek olabilir, geleceğimize yatırım yapabilirsiniz. Birlikte ve dayanışma ile yarınlarınlarımızı güçlendireceğiz ” dedi.

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim görmesi gereken ancak ekonomik ve teknolojik imkânı bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler için tablet bağışı kampanyası başlattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandeminin de tıpkı doğal afetler gibi zor ve sıkıntılı süreçler olduğunu belirterek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Ömer Günel şöyle dedi: “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yepyeni ve hiç alışık olmadığımız durum ve kavramlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için yaşama geçirilen uzaktan eğitim uygulaması oldu. Ancak ne yazık ki ekonomik ve teknolojik olarak yeterli imkânı bulunmayan ailelerimizin çocukları bu süreçte büyük bir mağduriyet yaşayarak eğitim hakkından mahrum kaldı. Bu durumun önüne geçmek ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı anayasal bir hak olan eğitim hakkına kavuşturmak için Hüseyin Can Vakfı ile birlikte tablet bağışı kampanyası başlattık. Çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız Hüseyin Can Vakfı’nın TR60 0006 7010 0000 0074 1601 74 iban numaralı hesabına bağışta bulunabilir. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.