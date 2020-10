Kuşadası’na yatırımcı ilgisi giderek artıyor

Kuşadası Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında adını üst sıralara yazdırdı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte yıldızı tekrar parlayan kent, başlatılan hizmet seferberliği sayesinde Avrupalı yatırımcının gözdesi oldu.

Avrupa’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Kuşadası’nın adı Türkiye’nin yaşanabilir kentleri arasında hızla yükseldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinden doğan uyum, ilçeye her alanda hizmet olarak geri dönmeye başladı. Kuşadası’nın yeniden marka bir turizm kenti haline gelmesi, parasını değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcıyı da ilçeye çekti. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde yaşayanlar Kuşadası’ndan villa, ev ve nitelikli konut almak için sıraya girdi.

Başkan Günel’in hizmet seferberliği sürüyor

Belediye Başkanı Ömer Günel’in görevde olduğu son 1,5 yılda Kuşadası’nda alt ve üst yapı yatırımları çoğaldı. Kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği ile Kuşadası’na 85 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. 'Trafik Sakinleştirme Projesi' sayesinde kent içi trafiği rahatlatıldı, yaya yolları genişletildi. Otopark alanları çoğaltıldı. Doğalgaz yatırımlarının öne çekilmesi sağlandı. Park ve peyzaj düzenlemeleriyle de yeşil alanların çoğaltılması, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çevre, doğave insan sağlığını koruyan ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni’ Kuşadası’na kazandırması kenti sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın cazibe merkezlerinden biri haline getirdi.

"İç turizmde ilk tercih Kuşadası"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar sayesinde ilgi odağı olan Kuşadası’ndan en çok Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçikalı turistler gayrimenkul satın aldı. 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde Kuşadası, yazlıkçıların da yaşamak ve yatırım yapmak için ikinci adresi oldu. Yaz dönemini geçirmek için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden ilçeye gelenler geri dönmedi. Kuşadası'nın nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Durum böyle olunca marka inşaat firmaları ibresini Kuşadası’na çevirdi. İlçenin yeşili koruyan, doğa dostu projelerle ön plana çıkan konut üreticilerinden büyük ilgi görmesi, arsaların da değerlenmesini sağladı. Özellikle Ege, Değirmendere, Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri nitelikli konut yapımının favori bölgeleri oldu.

“Kuşadası, yeniden hak ettiği değere ulaşacak “

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Göreve gelmeden önce Kuşadası’nı yeniden marka bir kent haline getireceğimizin sözünü vermiştik. Bunu Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nun verdiği destekle başardığımız için çok mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin iş birliğinden doğan uyum ile kentimizin marka değerinin yükselmesi ilçemizdeki her sektöre önemli bir katkı sağlayacak. Kuşadası’nın marka değeri her geçen gün daha da yükselecek. Artık Kuşadası’nın görüntüsünü bozan çarpık yapılaşmaya da kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çünkü peyzaj projesiyle gelmeyen, yaptığı inşaatı nasıl yeşille donatacağını, şekillendireceğini ifade etmeyen kimseye inşaat ruhsatı vermiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.