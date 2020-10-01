Hakim ve personel karantinaya alındı, duruşmalara 14 gün ara verildi

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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesi adliyesinde, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakim ve personelinin koronavirüs karantinasına alınması nedeniyle duruşmalara 14 gün ara verildi.

Kuşadası'nda görevli hakimin annesinin Covid-19 testi pozitif çıkınca 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi personeli, karantinaya alındı. Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu, hakim, katip ve mübaşiri karantinaya alınan mahkeme için dün toplandı. Toplantı sonucu mahkemenin karantinaya alınıp, kapatılmasına ve duruşmalara 14 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Adalet Komisyon, kararını Aydın Barosu üyelerine mesajla bildirdi. Mesajda, "Söke Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyon Başkanlığı'nın 30 Eylül 2020 Tarih ve 2020/1250 Muh. sayılı kararı gereğince Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi kalem personel ile birlikte 14 günlük karantinaya alınmış olup, mahkeme ve kaleminin kapalı kalacağı, duruşmaların yapılmayacağını meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-01 09:59:35



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