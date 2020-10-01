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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EFESEM’de yeni eğitim dönemi başladı

İHA

EFESEM’de yeni eğitim dönemi başladı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği, Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) 20202021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere kapısını açtı.
Geçtiğimiz Salı günü tanıtımı yapılan 5 ekim tarihinden itibaren öğrencilere sunulacak olan dijital eğitim platformu Efeders.tv ile Efelerde yaşayan 52 bin okul öncesinden mezun sınıfa kadar öğrencilere uzaktan eğitimle destek olmayı hedefleyen Başkan Atay, aynı zamanda da EFESEM ile 8. , 12, sınıf ve mezun öğrencilere yüz yüze eğitimle destek oluyor.
Pandemi sebebiyle sınıflarda öğrenci sayılarını düşürerek eğitim veren Efesem’de dersler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işleniyor. Düzenli olarak her gün dezenfekte edilen dersliklere öğrenciler ateşleri ölçülerek alınıyor. Geçtiğimiz yıl LGS ve YKS’de bir çok başarılı öğrenci yetiştiren Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde de hem yüz yüze eğitimle hem de dijital eğitim platformu Efeders.tv ile hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyor.
Eğitimle ilgili yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ 20202021 eğitim ve öğretim yılına pandemi sebebiyle çok zor şartlarda giriyoruz. Pandemi en çok çocuklarımızı etkiledi. Bu süreçte en çok destek olmamız gereken çocuklarımıza hem EFESEM’de yüz yüze eğitimle hem de 5 ekimde şifrelerini dağıtacak olduğumuz dijital eğitim platformu EFEDERS.TV ile uzaktan eğitimle destek oluyoruz. Geçtiğim Salı günü Efeders.tv’nin tanıtımını gerçekleştirdik. Çevre illerden belediye başkanlarımız projemizi detaylı incelemek istiyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çağrı merkezimize birçok telefon geliyor. Efelerli öğrencilerimiz heyecanla 5 Ekim’de dağıtacak olduğumuz şifreleri bekliyor. Umarım geleceğimiz olan çocuklarımıza yapmış olduğumuz projelerle fayda sağlamış olabiliriz. Pandemi sebebiyle EFESEM’de sınıflarımızdaki öğrenci sayımızı düşürdük ve sınıf sayımızı arttırdık. Çalışma arkadaşlarımız daha yoğun çalışıyor. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum ” dedi.
Dijital eğitim platformu Efeders.tv’nin erişim şifreleri 5 Ekim tarihinden itibaren Efeler Belediyesi Kültür Evleri, Sevgi Yolu’nda bulunan Milli Aydın Bankası, okullar bölgesi (Gençlik Caddesi) ve Uğur Mumcu Parkı’nda Efelerli öğrencilere dağıtılacak.

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