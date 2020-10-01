Aydın’da kuru incir ihracatı başladı 2 bin 252 ton kuru incir için sertifika düzenlendi

Aydın’ın coğrafi işaret alan ilk ürünü olan kuru incirde ihracat başladı. Sezon başlangıcından bu yana 475 parti ve 2 bin 252 ton kuru incir ürününe sertifika düzenlenerek 30 Eylül’de ihracatı gerçekleştirilmek üzere firmalara teslim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İlimiz 7 milyon adedi aşan incir ağacı varlığı ile ülkemizde 1. sırada yer almakta ve dünya kuru incir üretiminde de öncü konumunu korumaktadır. İncir İlimizin ilk coğrafi işaret almış ürünü olmasının yanında, İlimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür.

İlimiz 2019 TÜİK verilerine göre 37 bin 300 hektar incir üretim alanına sahiptir. Türkiye kuru incir üretiminin yüzde 80’ini, dünya üretiminin yüzde 60’ını karşılamaktadır. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimi ile iştigal etmektedir. İlimizde incirimizin katma değerini arttırmak amacıyla kurulan 167 adet kuru incir işletmesi, 158 adet incir deposu bulunmaktadır. 2020 yılı yeni sezon kuru incir ihracat işlemlerine 7 Eylül tarihinde başlanılmış olup, ihracatı yapılacak kuru incir partilerine bitki sağlık sertifikası ve alıcı ülke talebine göre numune alınarak gıda sağlık sertifikası düzenlenmiştir. Sezon başlangıcından itibaren 475 parti ve 2 bin 252 ton kuru incir ürününe sertifika düzenlenmiş olup, düzenlenen sertifikalar Ticaret Bakanlığının belirlemiş olduğu ilk yükleme tarihi 30 Eylül de ihracatı gerçekleştirilmek üzere firmalara teslim edilmiştir. Bu tarihten sonra da yıl boyunca kuru incir ihracat işlemleri rutin olarak devam etmektedir” dedi.

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