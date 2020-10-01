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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ertürk, yaşlıları yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Ertürk, yaşlıları yalnız bırakmadı

Aydın Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi’nde yaşlılar ile bir araya geldi.
Kuyucak Belediyesi Millet Kıraathanesi’nde Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, yaşlılar ile bir araya geldi. Başkan Ertürk, yaşlılar ile sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi.
“Büyüklerimiz başımızın tacıdır”
“Bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimiz başımızın tacıdır” diye konuşan Başkan Ertürk konuşmasının devamında, “Yaşlılarımız topluma katkı sağlayan yegane varlıklarımızdır. Yaşlılarımıza saygılı olmalıyız. Onlara iyi davranıp her zaman yardımcı olmalıyız. Hayatın her insan için farklı anlamlar taşıyan çeşitli dönemleri vardır. Yaşlılık da hayatın çok özel bir dönemidir. Her yaşlıda kendi hayat serüvenimizi görmek, akıl sahibi olmanın bir gereğidir. Bugünün ihtiyarları dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaktır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir” dedi.
Başkan Ertürk konuşmasının devamında, “Büyüklerimiz, her zaman bizim yollarımıza öncülük ettiler, hep elimizi tuttular, hep bizi korudular, bizi sevdiler ve bize değer verdiler. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Bu yıl ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Pandemi dolayısıyla büyüklerimiz ile kısıtlı olarak bir araya geldik. Ülke olarak başarılı bir pandemi dönemi yönetiyoruz. Pandemi döneminde de hiçbir yaşlımızı yalnız bırakmadık. Evlerinde ziyaretlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduk. İnşallah önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı olarak tüm yaşlılarımız ile Kuyucak’ta bir araya geliriz. Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakârlık gösteren büyüklerimize olan saygı ve hürmet duygularımızın yalnızca bir gün ile sınırlı kalmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Tüm büyüklerimizin her türlü ihtiyacında her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen programdan çok memnun olduklarını belirten yaşlı çınarlar ise, Başkan Ertürk’e vefalı davranışından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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