Germencik’te 347 işletme denetlendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Kaymakam Ayhan Işık başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde toplam 347 işletme denetlendi.

Covid19 ile mücadele kapsamında Germencik genelinde koronavirüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı. Karacasu Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığında Mursallı Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 pazar yeri, 51 pazarcı esnafı, 146 vatandaş, 61 berber ve kuaför, 1 iddiaa bayi, 15 lokanta ve restoran, 1 fırın, 1 kafeterya, 2 internet kafe, 5 market, 1 çay ocağı, 37 kahvehane, 5 şehirlerarası otobüs, 20 şehiriçi minibüsü olmak üzere toplam 347 işletmede denetimler gerçekleştirildi. “Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldığını ifade eden Kaymakam Işık; “Mursallı Mahallemizde koronavirüs tedbirleri denetimine katıldık. Kurum müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte sahadayız. İlçemizde koranavirüs tedbirleri kapsamında kurum amirlerinin de katılımıyla yapılan işletme denetlemesinde toplam 347 işletme, umuma açık yer ve vatandaş 10 ekipten oluşan 32 personel ile denetlenmiştir” dedi.



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