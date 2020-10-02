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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı açıldı

İHA

Didim’de Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı açıldı

Didim Belediyesi tarafından yenilenen Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve vatandaşlar tarafından görkemli bir törenle açıldı.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın önemli projeleri arasında yer alan ve Didim Belediyesi tarafından yenilenen Didim Balıkçılar ve Manavlar Çarşısının açılışı gerçekleşti. Balıkçı ve Manavlar Çarşısının açılışına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim İYİ Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Didim Belediyesi Meclis üyeleri, vatandaşlar ve esnaflar katıldı.
Açılış öncesi konuşma gerçekleştiren Balıkçı Çarşısı esnaflarından Tuğrul Demirci, “Uzun süredir ilçemizin ihtiyacı olan Balık Çarşı’sını yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduğu için tüm esnaf adına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a teşekkür ediyorum” dedi.
Balıkçı Esnafına konuşmasından dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Söz verdiğimiz gibi bütün bürokrat ve siyasi yol arkadaşlarımla beraber Didim’e elimizdeki imkanlar doğrultusunda her şeyin en iyisini kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok eksiğimiz var, çok kısa zamanda çok uzun yollar almak mecburiyetindeyiz. Birçok turizm ilçesinin gerisinde kaldık, ama bizim bunu avantaja çevireceğimiz durumlarımız var. Bugün belki uzaktan baktığımız zaman bizden çok daha ileri gitmiş kentler var, tabi ki onlarla da gurur duyuyoruz. Vatanımızın aziz toprağının bir parçasıdır onlar ama rekabette, kendi vatanımızı her zaman ileriye götürecek olan çok önemli bir unsurdur. Özellikle yerel yönetimlerde. Biz onların yaptıkları hataları yapmayacağız. Bu hataların başında betonlaşma geliyor. Bir turizm ilçesinde tabi ki restoranlar olacak, eğlence yerleri olacak, oteller olacak ama biz yüksek katlar, bloklar yapmaya kalkarsak doğanın bize verdiği güzelliği mahvetmiş oluruz. O yüzden biz son derece planlı programlı ne yaptığını bilen emin adımlarla ilerleyen, hedefini saptamış, bir turizm ilçesi olmak mecburiyetindeyiz. Bundan emin olabilirsiniz, zaten yaptığımız mücadelelerden de görüyorsunuz. Biz bunun bilinci içerisinde programlı bir şekilde gidiyoruz. Tüm projeleri en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz” dedi.
Atabay, “Balıkçılar ve Manavlar Çarşısını bu güne yakışır ve yarına devredecek şekilde tesis yapmak mecburiyetindeydik. Bunun içinde esnaf arkadaşlarımızla görüştük. Onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, bugün görmüş olduğunuz tesisi meydana çıkardık. Ama şuna özellikle dikkat ettik, yıllardır kendileri burada esnaflık yapıyordu, bizde onlardan alışveriş yapıyorduk. Dolayısıyla karşılıklı bir aşinalığımız vardı. Bunu kaybetmemek için her türlü dışarıdan gelen baskıya rağmen işletmelerinin daha modern bir şekilde devam olmasını sağladık. Sağ olsun onlarda bütün değişen şartlara uydular ve bugünkü bu ortam meydana geldi” dedi
“Didim’e bisiklet yolları kazandıracağız”
Açılışta Didim’e yapılacak olan projelerden bahseden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Yakın zamanda bisiklet yollarına başlayacağız. Bütün plan proje bitti ve izinleri alındı. 70 km’lik bir mesafe ile programladık etabımızı, ilk etabımız olan 10 km’lik bölüme çok yakında başlayacağız. Artık bizim gibi turistik olan ilçelerde motorlu araçları mümkün olduğu kadar şehir içerisine sokmayıp şehri dışarı doğru yayarak şehir merkezini mümkün olduğu kadar yayalaştırıp bir alışveriş merkezi haline döndürmemiz gerekiyor. Gerekiyor ki esnafımızda iş yapsın alışveriş yapacak olan insanlarda rahat rahat alışverişlerini araç trafiğinden uzaklaştırarak gerçekleştirsinler. Çünkü buraya gelen insanların hepsi büyük binaların büyük caddelerin çok fazla araçların olduğu yerden geliyorlar bunları burada görmeye ihtiyaçları yok” dedi
“Amfi Tiyatronun temeli yakında atılacak”
Başkan Atabay; “En çok önemsediğimiz projelerimizden birisi Amfi Tiyatro. Arazisinin tahsisini almak 5 yılımızı aldı. Ama çok yakın bir zamanda projeleri bitiyor. İhalesini yapacağız 3 bin 500 kişilik en güzel yerde en yakışan yere temelini atacağız, ilçemiz için çok önemli bir proje” dedi
Kültür Merkezi’nin yapımı başlayacak”
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “En önemli projelerimizden birisi de Kültür Merkezi projemiz. Özellikle burada yaşan insanlarımız, hepimiz biliyoruz, her zamanda söylüyorum, yapanlar ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Ticaret odasının kültür Salonu da bu zamana kadar geldi ama artık taşımıyor. İçerisinde çok amaçlı salonların olacağı bir kültür merkezi projemiz, Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. Sevgili Özlem Başkanımız, Topuklu Efemiz, Kültür Merkezini yapacak anahtarını ilçemize teslim edecek. Birçok program proje var hepsini, tek tek hayata geçireceğiz” dedi.
“Virüsleri ilaçlamaya devam edeceğiz”
Başkan Atabay, “Tabi ki bu arada pandemi kurallarına uyalım, sosyal mesafemizi koruyalım biz dezenfekte işlemlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz ama yetmiyor. İlçemizde bazı virüsler var, geçenlerde açıkladığımız gibi onları da ilaçlamaya devam edeceğiz. İlçemizi gayet iyi bir şekilde dezenfekte edeceğiz, bundan emin olabilirsiniz. Didim halkı ve ülkemizin tamamına yakını bizim yanımızdadır, vicdanımız temizdir, alnımız açıktır. İlk gün söylediğimiz gibi kimsenin başını önüne eğmeden gitme zamanımız gelince selamımızı vereceğiz ve görevimizi bizden sonra aynı zihniyette yapacak olan insanlara teslim edeceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından kesildi. Atabay açılışın ardından esnafları teker teker ziyaret etti. Açılışa katılan vatandaşlara ekmek arası balık ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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