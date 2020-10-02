Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşları kesintisiz bir hizmetle buluşturmak için Aydın genelinde yatırımlar yapmaya devam ediyor. ASKİ tarafından Efeler'e bağlı yüksek rakımlı Dağeymiri ve Gözpınar mahallerinde yapılan yatırımlarla vatandaşımız büyük sevinç yaşıyor. Uzun yıllar için su ihtiyacı karşılanan mahalleliler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Kurulan grup içme suyu hattıyla içme suyu ihtiyacı karşılanan Dağeymiri Mahallesi'nin muhtarı Ayhan Korkmaz, yağışsız geçen yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için ASKİ'ye başvuruda bulunduklarını ifade etti. ASKİ yetkililerinin derhal çalışma başlattığının altını çizen Korkmaz, başvuruda bulunduktan sonra 15 gün içerisinde yeni bir içmesuyu kaynağı bulunarak Dağeymiri ve Gözpınarı mahallelerine ortak kaynaktan su verilmeye başlandığını vurguladı. Başkan Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen ASKİ yetkililerine teşekkür eden Korkmaz, "Daha önce iki sondaj çalışması yapıldı, fakat suya ulaşılamadı. Bu kaynaktan mahalleye verilen suyla birlikte mahallelilerimiz büyük sevinç yaşadı. Şu anda depolarımız dolu ve su fazlamız var" şeklinde konuştu.



ASKİ ekiplerinin mahalleye bir an önce su getirebilmek için gecegündüz 3 gün çalışma yaptığını hatırlatan Korkmaz, toplam 800 metre boru hattı yapıldığını belirtti. Mahallelilerin, suyun ihtiyaçlarından kat kat fazla artmasıyla birlikte tarıma ve hayvancılığa da hız vereceğinin altını çizen Korkmaz, böylelikle mahallenin ekonomisinin de gelişeceğini ifade etti.



Aynı kaynaktan su verilmeye başlanan Gözpınar Mahallesi'nin muhtarı Ünal Günay ise orman köylüsü olan mahallelilerin ağaç ve sebze yetiştirdiğini, hayvancılıkla uğraştığını hatırlatıp "Şimdi mahalleye hayat verildi. Suyumuz canlandı. Bundan ötesi can sağlığı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASKİ'nin yaptığı çalışmalardan çok memnunuz" şeklinde konuştu. Kendi mahallesinin de Dağeymiri Mahallesi halkı gibi artık daha fazla üretime yöneleceğini ifade eden Günay, yapılan çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.



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