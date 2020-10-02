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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alıcık, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

İHA

Başkan Alıcık, gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi.
Gazeteciler ile birlikte gündemi değerlendiren Başkan Alıcık, Aydın’ın siyasete aç olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
MHP Aydın İl Başkanlığı olarak, Aydın’ın tamamına talip olduklarını ifade eden Başkan Alıcık; “Genel Başkanımız ve delegelerimizin takdiri ile bu dönemde İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Aydınımız açısından baktığımız zaman seçimimiz, tarihi seçimlerden biri oldu. MHP olarak son 20 yıla baktığımızda 3 adaylı bile girilen seçimlerde 480 delegenin oy kullanırken, tek adaylı kongrede 515 oy kullanımını gerçekleştirdik. Bu da birlik ve beraberlik içinde Aydınımızı daha güzel yerlere taşıyacağımızın göstergesidir. Gün birlik olma zamanı, gün Aydın’ı kurtarma zamanı. Bizler rol modeliz ve siyasetimizle gençlere örnek olmalıyız. Siyasette gençlerin önünü açmalıyız. Aydın’da genç arkadaşlarımıza hep söylüyorum inanmak demek başarmak demektir. Biz makam için değil, vatan sevdalısı olduğumuzdan siyaset yapıyoruz” dedi.
“Yapıcı eleştiriler yapacağız”
MHP’nin Aydın’da 2007 yılındaki ruhu tekrar yakalacağına dikkat çeken Başkan Alıcık; “Ben inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi, Aydın’da 2007 yılında yakaladığı ruhu tekrar yakalayacak. Bunun için koşturup, çalışacağız. Sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu memleketin hizmetkarı olacağız. Genel Başkanımızın Türkiye’nin alayına talibiz dediği gibi biz de Aydın’ın tamamına talibiz. Bunu başaracağız. Çünkü bunu başaracak güç, ekip ve çalışma azmi var. Sadece bunların bir araya gelip yoğrulması gerekiyor” dedi.
Aydın’ın siyasete aç olduğunu ifade eden Başkan Alıcık; “Biz sokaktayız, geziyoruz ve gördüğümüz manzaraya göre Aydın, siyasete aç durumda. Bizler kavga ederek siyaset yapmayacağız. Eğer siyaset yapıyorsak, eğer eleştiriyorsak kesinlikle çözüm yollarını sunacağız. Çözüm yollarını sunarak, yapıcı eleştiri yapacağız. Çünkü dünden bugüne hem Aydın hem de Türkiye’de birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Biz Türkiye’nin yüreğinden çıkan bir partiyiz”
Milliyetçi Hareket Partisi’nin vefanın adresi olduğunun altını çizen Başkan Alıcık; “Biz vefanın adresiyiz, MHP’nin 51 yıllık mazinde var olmasının en büyük nedenlerinden birisi de vefanın olmasıdır. Rahmetli Alparslan Türkeş’in de dediği gibi Türkiye’de Bizans’tan kalma bir hastalık var, fitne, fesat ve dedikodu. Bugün Türkiye’nin kaybettiği noktada bu. Bugün, iktidarı ve muhalefeti ile güzel yapılan şeyi, güzel yapıldı diyebilmeliyiz. Tabiki muhalefet yapacağız ama muhalefet yaparken de biz doğru yapılan şeye doğru yapıldı diyebilecek kadar da cesaretliyiz. Bunu yaparsanız başarırsınız. Bir de insanları kucaklayacaksınız. Vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi’ni Türkiye’nin bekası noktasında görüyor. Bizlerin, Türkiye’nin geleceği için yüreğini değil gövdesini taşın altına koyabileceğini görüyor. MHP’ye çok büyük bir teveccüh var ve biz bunu Aydın’da yansıtacağız. Bunun da en güzel örneğini 2023’te göreceksiniz. Sandıktan çıkmanın da en güzel yolu çok çalışmaktan geçiyor. Bizlerin Türk insanlarından başka gideceğimiz yer yok. Bizler ihtilallerle, dış güçlerin desteği ile iktidar olamayız. Biz MHP olarak Türkiye’nin yüreğinden çıkan bir partiyiz ve o sandıktan çıkacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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