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Başkan Günel, “Halk odaklı hizmet anlayışımızdan bizi kimse vazgeçiremez"

İHA

Başkan Günel, “Halk odaklı hizmet anlayışımızdan bizi kimse vazgeçiremez"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Dr. Tunç Tuncer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Kuşadası'nın geleceğini yakından ilgilendiren projelerin masaya yatırıldığı toplantıda Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente sosyal bir yaşam alanı kazandırmak amacıyla satın alındıktan sonra ilk kazmanın vurulduğu Tariş arazisi ile ilgili yapılan eleştirilere son noktayı koydu. Başkan Ömer Günel, "Halk odaklı hizmet anlayışımızdan bizi vazgeçiremeyecekler" dedi.
Kuşadası Kent Konseyi Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan yeni binada gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ile Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Kuşadası'nın geleceğini yakından ilgilendiren projelerin masaya yatırıldığı toplantıya Belediye Başkanı Ömer Günel’in Tariş arazisi ile ilgili yaptığı açıklamalar damga vurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında 25 milyon bedelle kamulaştırılan ve yapılan halk oylaması sonrasında sosyal donatı alanı olmasına karar verilen 10 dönümlük Tariş arazisine yapılacak projeyle ilgili Kuşadası kamuoyunun belirli çevrelerce kasıtlı şekilde dezenformasyona uğratıldığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Algı yönetmeye çalışan bir takım kesimler var. Bugüne kadar yaşadığı kent için taş üstüne taş koymamış, yetki sahibi olduklarında bu kenti betonlaştıran bu zihniyetin bildiği tek şey hizmetlerimizi karalamak ve halk için gerçekleştirilmeye çalışılan projelere engel olmaktır. Kendi rantlarını halkın istekleri üzerinde görenler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Kuşadası Tariş arazisi olarak bilinen arsaya ilişkin son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada vatandaşlarımızı yanıltmak maksadıyla yanlış bilgilerin paylaşılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakları gereği Tariş arazisine ilişkin gerçek bilgilerin tarafımızca bir kez daha açıklanması zarureti doğmuştur. Kamuoyu tarafından Tariş Arazisi olarak bilinen arsa, Kuşadası sahilindeki betonlaşmanın ele geçiremediği tek alandır. Kamulaştırılmadan önceki turizm imarlı olan bu arsada, 10 bin metrekare otel, AVM gibi alanlar inşa edilmesi mümkünken Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, vatandaş odaklı katılımcı demokrasi anlayışının bir gereği olarak, bu alanda ne yapılmasını istediklerini bir halkoylaması ile değerli halkımıza sormuştur” dedi.
“ Kuşadası’nın bu projeye ihtiyacı var “
Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuşadası’nın gerçek sahipleri olan halkımızın geniş katılımıyla gerçekleştirilen halkoylamasında vatandaşlarımızdan gelen talepler bu arsada yeşil alan, yeraltı otoparkı, meydan ve kültür salonları yapılması yönünde olmuştur. 1 Ekim tarihi itibariyle Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında bulunan Tariş arazisini sosyal bir yaşam alanı olarak kente kazandırmak amacıyla çalışmalar başlamıştır. Arazi üzerinde bulunan metruk durumdaki yapıların yıkımı ile başlayan çalışmalar kapsamında tescilli yapılar restore edilerek korunacaktır. Kuşadası sahilinin en merkezi noktasında yer alan ve uzun yıllardır atıl bir konumda olan Tariş arazisi üzerinde yaşama geçirilecek projede, yer üstünde tescilli binaların korunacağı yeşil alanlar, kent meydanı, kültür salonları, yer altında ise otopark yer alacaktır. Yüzde 80’i yeşil alan olarak tasarlanan ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da onaylanan proje kapsamında bir de Denizcilik Daire Başkanlığı’nın idari binası bulunacaktır. Proje içerisinde kentimizin çok önemli bir eksiği olan kültür salonlarının da yer alacak olması bu çalışmayı kentimiz için çok daha değerli kılmaktadır. Çalışmaların tamamlanması ile kentimiz modern, estetik ve doğa dostu bir çekim merkezine daha kavuşacaktır. Kuşadası’nın bu projeye ihtiyacı vardır. Kuşadası’nın gözbebeği Tariş alanında farklı beklentileri olanlar şunu unutmamalıdırlar ki, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi her şeyin üstünde halkın iradesine saygı duymaktadır. Kuşadası Tariş alanına ilişkin yapılan halk oylamasında, halkımız iradesini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Göreve geldiğimiz günden itibaren tek hedefimiz vatandaş odaklı hizmet üretmektir. Yapılan tüm bu algı operasyonlarına karşı vatandaş odaklı hizmet üretme irademizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Biz halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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