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Sinem, sığındığı kuaför dükkanında öldürüldü

DHA

Sinem, sığındığı kuaför dükkanında öldürüldü


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Sinem Kaya (33), bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi Dinçer Ö. (38) tarafından sığındığı kuaförde tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, olayın ardından Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı.
Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, bugün saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan ganyan bayiinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi, inşaat işçisi Dinçer Ö.'nün kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atarak, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı. Peşinden gelen Dinçer Ö., belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dinçer Ö.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2020-10-02 17:18:35

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