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Nazilli'de kovalamaca sonucu suç makinesi yakalandı

İHA

Nazilli'de kovalamaca sonucu suç makinesi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun süredir polis ekipleri tarafından aranan suç makinesi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından her yerde aranan N.G. isimli şüpheli polis tarafından bir aracın içerisinde tespit edildi. Polisin dur ihtarına ekiplerin üzerine araç sürerek karşılık vererek kaçan şüpheli uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin 3 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Şüpheli N.G.'nin yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ve polis rozeti ele geçirildi.

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