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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

DHA

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 3-0


AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Rıza Yelpaze (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Hande (xxx), Meryem (xxx), Anthi (xxx), Adams (xxx), Eylül (xxx), Berra (xx)
BEŞİKTAŞ: Derin Ezgi (xx), Sude (xx), Seray (xx), Seda (xx), Sinem (xx), Ezgi Dilik (xx), Erçe (xx), Göknur (x), Rida (x), Deniz (x)
SETLER: 25-15, 25-13, 25-17
SÜRE: 74 dakika (24, 23, 27)
MİSLİ.com Sultanlar Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-13 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ligdeki 5'inci galibiyetini, Beşiktaş ise 7'nci mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-03 16:41:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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