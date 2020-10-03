Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 3-0

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Rıza Yelpaze (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Hande (xxx), Meryem (xxx), Anthi (xxx), Adams (xxx), Eylül (xxx), Berra (xx)
BEŞİKTAŞ: Derin Ezgi (xx), Sude (xx), Seray (xx), Seda (xx), Sinem (xx), Ezgi Dilik (xx), Erçe (xx), Göknur (x), Rida (x), Deniz (x)
SETLER: 25-15, 25-13, 25-17
SÜRE: 74 dakika (24, 23, 27)
MİSLİ.com Sultanlar Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 25-13 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ligdeki 5'inci galibiyetini, Beşiktaş ise 7'nci mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-03 16:41:30
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