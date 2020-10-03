Aydın'da cenaze evinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'nde cenaze evinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'ndeki bir cenaze evinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan T.G. ve Ferdi Topuz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.G.'nin babası Adil G. ve Ferdi Topuz'un kardeşi Veli Topuz kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi. Bu esnada T.G., belindeki silahı çıkartıp Ferdi Topuz'a ateş etti. Ferdi Topuz olay yerinde hayatını kaybederken, baba Adil G. ve kardeş Veli Topuz da silahtan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırdı. Ferdi Topuz'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından T.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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