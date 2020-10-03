Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan G.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süredir teknik ve fiziki takibi yapılan G.P.'nin uyuşturucu satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı. Operasyon kapsamında gece saatlerinde tespit edilen adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında G.P. yakalanırken, evde yapılan aramada ise 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-10-03 21:39:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.