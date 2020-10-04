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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacasu Çömleği için güçbirliği kararı alındı

İHA

Karacasu Çömleği için güçbirliği kararı alındı

Nazilli Ticaret Odası tarafından başvurusu yapılan Karacasu Çömleği Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu işlemleri kurumlararası işbirliği içerisinde Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte yapılacak.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Karacasu Belediye başkanı Zeki İnal, Karacasu Esnaf Odası Temsilcileri, Karacasu MYO Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen ile bölgedeki seramik üreticilerinin katıldığı toplantıda güç birliği kararı alındı.
Bundan bir süre önce Nazilli Ticaret Odası tarafından dosyası hazırlanarak Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapılan “Karacasu Çömleği Coğrafi İşaret Başvurusu” işlemleri bundan böyle Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte yapılacak. Böylelikle geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Karacasu Çömleği’ nin kayıt altına alınması ve denetlenmesi işlemleri Karacasu Belediyesinin de desteği ile İki meslek kuruluşunun ortak gayretleriyle yürütülecek.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından yapılan açıklamada, “Ticaret Odası Yönetimi olarak göreve geldiğimiz 2013 yılından beri bölgemizdeki yöresel ürünlerin kayıt altına alınması ve özelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için Coğrafi İşaret çalışmaları yürütüyoruz. Karacasu Çömleği de ismini aldığı yöreye özgü kırmızı toprak ile geleneksel yöntemler ile Karacasu aileler tarafından yapıla gelen önemli bir ürünümüz. Bu ürünün geleneksel yapılış usullerini ve hammaddesini kayıt altına aldık ve bunları belgeledik. Ancak gelen talep üzerine; bir istişare toplantısı yaptık ve çalışmaların bundan böyle Karacasu Belediyesi, Karacasu Esnaf Odası ve Karacasu MYO ile birlikte yapılması ilkesinde ortak görüş birliğine vardık. İşin teknik kısmı Odamız ile Mehmet Taşdelen hocamız arasında yürütülecektir. Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasındaki tüm kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket etme, işbirliği yapma düşüncesindedir. NTO olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu güç birliğinin Karacasu ve bölge için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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