Kaymakam Soley’den erken teşhis mesajı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde pozitif vaka sayıları tekrar görülmeye başlarken, Kaymakam Ahmet Soley yayınladığı mesaj ile salgınla mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kovid19 ile mücadele kapsamında tedbirler ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ederken, bir mesaj yayınlayan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, salgınla mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu belirtti. Havanın soğuması ile birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkların görülme sıklığında artış yaşanması üzerine Karacasulu vatandaşları uyaran Kaymakam Soley, koku ve tat alma duyularında rahatsızlık oluşması durumda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğine dikkat çekti. Kaymakam Soley yayınladığı mesajında “Başka herhangi bir belirtiniz olmasa da koku ya da tat alma duyularınızda eksilme veya tamamen yok olma olduğunda, derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı önemle rica ediyorum. Unutmamalıyız ki, akciğerlerimize hükmeden, bizleri bir yudum nefesten dahi yoksun bırakıp canımıza kasteden koronavirüs, ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi de o derece hızlı ve etkili olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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