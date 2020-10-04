Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı genç yetenekleri keşfediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda müzik eğitimi alan Toprak Altan, 4 üniversitede girdiği yetenek sınavlarında ikisini birincilikle, diğer ikisini de ikincilik başarısı elde etti. Altan tercihini Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yana kullandı.



Aydın’ın her alanda kalkınmışlığını arttırmak, modern ve kaliteli yaşam standartları oluşturmak için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) kültür ve sanat alanında da önemli hizmetler veriyor. Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı ABB Konservatuarı, sanatın birçok alanında verdiği ücretsiz kurslar vatandaşlara yeni hobi olarak sunarken, bir yandan da yeni sanatçıların yetişmesini sağlıyor.



Aydınlıların uğrak yeri haline gelen ABB Konservatuarı, son dönemde öğrencisi Toprak Altan’ın elde ettiği yüksek başarısı ile kendinden söz ettiriyor. 20172020 yılları arasında ABB Konservatuarında gitar eğitimi alan Toprak Altan, 4 farklı üniversitede girdiği yetenek sınavlarının hepsinden başarı elde etti. Altan, Gazi ve Marmara Üniversitelerini ikincilikle, Adnan Menderes ve Dokuz Eylül Üniversitelerini ise birincilikle kazandı. Konservatuar eğitmenlerinin yönlendirmesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tercih eden Altan, İstanbul’da yeni bir hayata merhaba diyecek.



ABB Konservatuarı’nı keşfedişi ve eğitim sürecini anlatan Toprak Altan şunları söyledi; “Aydın’a Sosyal Bilimler Lisesi’ni okumak için geldim. Lisedeki öğretmenim Konservatuarda iyi eğitmenlerin olduğunu ve sınavlarına girmemi tavsiye etti. Okuldan da giden arkadaşlarım vardı. ABB Konservatuarı ile bu vesileyle tanıştım. Piyanoda kendimi ilerletmek istiyordum ama sınava gitarda götürüp çalmıştım. Atakan Hoca beni yönlendirdi ve ‘sen gitarda iyisin oradan devam et’ dedi. İyi ki öyle oldu zaten. Müziği kafama koymuştum. Buraya gelince iş daha da ileri gitti. Özellikle enstrüman eğitiminde bölgenin en iyi insanları ile ücretsiz bir şekilde birlikte oluyorsunuz. ABB Konservatuarı’nda eğitim alırken konserler de veriyoruz. Mesela Türk Halk Müziği Korusu konseri vermiştik. Burada öğrendiğimiz şeyleri sahneye de yansıtma imkanımız oldu”



Müzik eğitimi almak isteyen genç yaşlı herkes için ABB Konservatuvarına öneren Altan, “Burada bam başka insanlar ile tanışıp eğitimler aldık. Buna vesile olan Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Genç yeteneklerin kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine fırsat sağlayan, vatandaşların yeni ilgi alanları edinmesini vesile olan ABB Konservatuarının kent için alanında önemli hizmetler yaptığına dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Konservatuarımız ile vatandaşların sanatsal ihtiyaçlarını cevap veriyoruz. Sadece etkinliklerde sahne alan değil, üretken bir kurum olarak çalışan Konservatuarımız ile Toprak gibi yetenekli gençlerin önünü açtığımız için gurur duyuyoruz. Toprak’a üniversite yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

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