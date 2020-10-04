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Kıbrıs gazisi, yaşamını yitirdi

DHA

Kıbrıs gazisi, yaşamını yitirdi


Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Mustafa Katı, hayatını kaybetti.
Evli ve 2 kız çocuk babası Kıbrıs gazisi Mustafa Katı, dün saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Gazi Katı'nın ölümü, ailesi, yakınları ve gazi arkadaşlarını yasa boğdu. Gazi Katı'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip, evinin yakınındaki Zeytinlik Camisi'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-10-04 15:30:05

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