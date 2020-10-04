Çineli gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı

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Muğla’nın Milas ilçesinde, oltasına gelen balığı yakalamak isterken gölete düşerek kaybolan genç, bölgeye gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bulunan Geyik Barajı’na arkadaşlarıyla kamp kurmaya ve balık tutmaya giden Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Hakan Şimşek, oltasına gelen balığı çıkarmak için göle girdi. Şimşek’in suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede bir süre arama yaptı. Ekiplerin Şimşek’e ulaşamaması üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri 2 saatlik çalımlanın ardından gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

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