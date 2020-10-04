Söke'de zeytinlik alanda yangın

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İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmayla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangında çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2020-10-04 21:28:05



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