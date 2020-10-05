Buharkent'te Korona virüs denetimi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Korona virüs (Covid19) denetimi yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştirilerek virüsün yayılması ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülke genelindeki denetimler kapsamında Aydın’ın Buharkent ilçesindeki iş yerleri denetlendi. Denetlemeler kapsamında işletmecilere ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunularak Korona virüs ile mücadelede 3 altın kuralın önemi bir kez daha hatırlatıldı. İlçe genelindeki denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

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