Nazilli'nin gözü zirvede



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup eden Nazilli Belediyespor'da yüzler gülüyor. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak 6 puanla 2'nci sıraya yükselen siyah-beyazlılar gözünü zirveye dikti. Teknik direktör Hasan Şermet, "Deplasmanda kazandığımız için mutluyum. Galibiyet serisi yakalayarak ligin zirvesini ele geçirmek istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Kahta ekibi karşısında ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade eden teknik patron Şermet, "İlk yarıda hareketsiz kaldık. Uzun top oynadık. Rakip sahada topa sahip olamadık. İkinci yarıya iyi başlayarak öne geçtik. Bu golden sonra en az 3-4 net pozisyonu golle sonuçlandıramadık. Yediğimiz gole hemen cevap vererek yeniden skor üstünlüğümüzü ele aldık. Zorlu deplasman da çok önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

GALİBİYET MERT'E HEDİYE

Nazilli Belediyespor kaptanı Zafer Özden, "Aldığımız bu 3 puanı maçtan önce koronavirüse yakalanması nedeniyle takımdaki yerini alamayan arkadaşımız Mert Çapar'a armağan ediyoruz" şeklinde konuştu. Nazilli'de futbolcular deplasman dönüşünde otobüste Mert'in formasını açıp poz verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-10-05 12:00:58



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