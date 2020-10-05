Didim'de Korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de Korona virüs denetimi

İHA

Didim'de Korona virüs denetimi

Aydın'ın Didim ilçesinde Korona virüs (Kovid19) denetimi gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 8 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, Didim Kaymakamı Halil Avşar’ın koordinasyonuyla, yetkili kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personelleri, mahalle muhtarları, esnaf ve meslek odaları temsilcileri ile genel kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan özel ekiplerce denetim gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan ekipler iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensip ve esaslar olarak ön plana çıkan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi hususların yanı sıra bütün iş kolları ve yaşamın tüm alanları için belirlenen tedbirler ve kurallara uyulup uyulmadığına yönelik denetimler titizlik ve hassasiyet ile sürdürülmekte olup, ayrıca da halkımıza rehberlik etmek ve sürece dair farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Aydemir'den minik öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Aydemir'den minik öğrencilere ziyaret
Kuyucak Belediyesi can dostları unutmadı
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi can dostları unutmadı
Nazilli'nin gözü zirvede
YEREL HABERLER Nazilli'nin gözü zirvede
İl Müdürü Fillikçioğlu, Amatör Spor Haftası’nı kutladı
YEREL HABERLER İl Müdürü Fillikçioğlu, Amatör Spor Haftası’nı ...
Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
YEREL HABERLER Kuşadalı otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi
YEREL HABERLER 2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline ...
İncirliova’da çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER İncirliova’da çöp konteynerleri yenileniyor
Buharkent'te Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Buharkent'te Korona virüs denetimi
Nazilli Belediyespor'dan iki transfer
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan iki transfer
Dünyaya ambulansta 'merhaba' dedi
YEREL HABERLER Dünyaya ambulansta 'merhaba' dedi
“Kooperatiflerde Kurumsallaşma” projesinin eğitim faaliyetleri gerçekleşti
YEREL HABERLER “Kooperatiflerde Kurumsallaşma” projesinin eğitim ...
Kuşadası’nda Ekim’de plaj keyfi Kuşadası’nda 35 dereceye ulaşan sıcak hava nedeniyle tatilciler plajlara koştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Ekim’de plaj keyfi Kuşadası’nda 35 ...
Aydın'da 2 katlı ahşap evde yangın: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da 2 katlı ahşap evde yangın: 3 yaralı
Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği
YEREL HABERLER Sökeli hayvanseverlerden 4 Ekim Etkinliği
Söke'de zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Söke'de zeytinlik alanda yangın
Söke'de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Söke'de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Karacasu’da ev yangını İki katlı ahşap ev küle döndü
YEREL HABERLER Karacasu’da ev yangını İki katlı ahşap ev küle döndü
Başkan İnal’dan hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Başkan İnal’dan hafta sonu mesaisi
Kıbrıs gazisi, yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, yaşamını yitirdi (2)
Başkan Günel’in “ satın alma, sahiplen “ çağrısı karşılık buldu Kuşadası’nda 9 ayda 235 köpek ve 59 kedi sahiplendirildi
YEREL HABERLER Başkan Günel’in “ satın alma, sahiplen “ çağrısı ...
Çineli gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı
YEREL HABERLER Çineli gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından ...
Kuşadası'nda mesire alanları ve plajlar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda mesire alanları ve plajlar doldu
Kuşadası'nda mesire alanları ve plajlar doldu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda mesire alanları ve plajlar doldu
Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X