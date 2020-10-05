Aydın Büyükşehir Belediyesi küçüklere maske dağıtmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemler kapsamında okula devam eden öğrenciler için okulların önlerinde maske dağıtmaya devam ediyor. Aileler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken, çocukları da unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiği yönündeki uyarısını yineleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın, sevdiklerimizin sağlığı için bu kuralara riayet etmeliyiz. Aldığımız önlemler arasında yer alan maske dağıtımını artırarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar milyonlarca maske dağıttık ve her gün dağıtmaya devam ediyoruz. Herkesin kişisel olarak alacağı önlemlerle salgının üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.



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