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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arslan, video konferans yolu ile toplantıya katıldı

İHA

Başkan Arslan, video konferans yolu ile toplantıya katıldı

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, video konferans yolu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan online toplantıya katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank video konferans aracılığıyla TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ‘a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanları ile birlikte bölgeyi temsilen Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı. Yapılan toplantıda teşvikler ve gündemdeki konulara ilişkin istişarede bulunuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Covid19 ile mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.
Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi; "Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. "
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı" dedi.
Konuşmalarından ardından oda başkanları Bakan Varank’a gündemdeki konular ile ilgili sorularını iletti.
Başkan Arslan, Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan üye sorunlarına değindi. Başkan Arslan, Organize Sanayi alanlarının genişlemesinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, imar barışından yararlanarak yapı ruhsatı alan işletmelere İşletme Ruhsatının da verilmesi ve Nazilli’nin de sorumluluk sahasındaki diğer ilçeler gibi 3’üncü bölge teşvik kapsamına alınması hakkındaki sorunları sundu.
3’üncü bölge teşvik kapsamına girmeyen ilçelerle ilgili açıklama yapan Bakan Varank, 2’inci bölge kapsamına alınan ilçelerin tekrar gözden geçirileceğini belirtti.

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